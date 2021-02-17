وقال بوتين - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقده مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما، إن "أنشطة شركات "أي تي" ومنصات الإنترنت الأجنبية تمثل خطرا ملموسا ليس بالنسبة لروسيا وحدها بل ولغيرها من دول العالم" .

ولفت إلى أننا "نرى ما حصل في الولايات المتحدة.. إنه بمثابة حاجز إيديولوجي يعبر العالم بأكمله الآن، وهذا الأمر واضح تماما".

وأعرب بوتين، مجددا عن قلقه إزاء منصات الإنترنت الأمريكية، مثل "تويتر" و"فيسبوك"، موضحا: "قد قلت ذلك وبإمكاني تكراره مجددا: إن كانوا يسلكون بهذه الطريقة في دولتهم فكيف سيعاملون الآخرين استنادا إلى الثقة - باستثنائيتهم - إنها مسألة خطيرة، وعلينا أن ندرسها مسبقا بطبيعة الحال".

وشدد بوتين، على ضرورة منع التدخل الأجنبي في الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: "إنها إرادة الشعب وعلينا حمايتها من أي محاولات تدخل خارجي. لا نستطيع ولن نسمح بتوجيه أي ضربات إلى سيادة روسيا وحق شعبها في أن يكون صاحب القرار في أرضه".