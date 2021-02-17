اليوم السابع
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خالد صلاح
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بعد أمريكا ورومانيا.. الهيكل المعدنى الغامض يظهر فى الكونغو

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:48 م
بعد أمريكا ورومانيا.. الهيكل المعدنى الغامض يظهر فى الكونغو هيكل معدنى _ صورة أرشيفية
كينشاسا (رويترز)

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أصبحت ساحة فى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أحدث مسرح للهيكل المعدنى الفضى الغامض، بعد أن ظهرت هياكل مشابهة فى الولايات المتحدة ومناطق أخرى لتلهب حماس محبى الخيال العلمى.

 

وفى صباح اليوم الأربعاء، توقف حشد من المارة الفضوليين فى حى باندال لالتقاط صور السيلفى والحديث عن الأصول المحتملة للهيكل الذى يزيد ارتفاعه عن ثلاثة أمتار الذى ظهر خلال مطلع الأسبوع قبل أن تزيله الشرطة العسكرية.

 

ورصدت هياكل مشابهة فى صحراء يوتا بالولايات المتحدة فى نوفمبر ثم فى رومانيا وتركيا، وجرت مقارنتها بالهيكل المعدنى الذى ظهر فى فيلم "2001: أوديسا الفضاء" للمخرج ستانلى كوبريك، وفى الفيلم يعتبر الهيكل الفضائى رمزا يلعب دورا فيما يبد فى تطور البشرية.

 

 


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