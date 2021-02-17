بريطانيا تدعو لتبنى قرار بوقف النار فى مناطق الصراع لإيصال لقاحات كورونا

كشف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن أن بلاده ستحث مجلس الأمن على تبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مناطق الصراع للسماح بإيصال لقاحات فيروس كورونا، بحسب مصادر إعلامية.
كان الوزير البريطاني قال فى وقت سابق، إن لديه مخاوف تتعلق بمستوى التيسيرات المتاحة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى الصين، مرددا بذلك الانتقادات التي أبدتها الولايات المتحدة.
ودعا البيت الأبيض الصين يوم السبت إلى إتاحة بيانات من الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا للبعثة وقال إن لديه "مخاوف عميقة" فيما يتعلق بالطريقة التي تم بها نقل ما توصل إليه تقرير المنظمة عن مرض كوفيد-19.
وردا على سؤال عن رد الفعل الأمريكي، قال راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن من الضروري أن تحصل البعثة على التعاون الكامل وعلى الإجابات التي تحتاج إليها.
وفي مقابلة أخرى مع بي.بي.سي أيضا قال عضو بالبعثة إنه رغم أن السلطات الصينية لم تقدم كل البيانات الخام فقد اطلع الفريق على قدر كبير من المعلومات وبحث تحليل الحالات الأولى.
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