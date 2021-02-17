بريطانيا تدعو لتبنى قرار بوقف النار فى مناطق الصراع لإيصال لقاحات كورونا

كتب سمير حسنى

كشف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن أن بلاده ستحث مجلس الأمن على تبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مناطق الصراع للسماح بإيصال لقاحات فيروس كورونا، بحسب مصادر إعلامية.

كان الوزير البريطاني قال فى وقت سابق، إن لديه مخاوف تتعلق بمستوى التيسيرات المتاحة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى الصين، مرددا بذلك الانتقادات التي أبدتها الولايات المتحدة.