"بايدن الجد".. كيف علق الرئيس الأمريكي على علاقته بأحفاده؟

كتبت: نهال ابو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يحب التعامل مع الأطفال أكثر من عموم الناس، مشيراً في حوار مفتوح مع شبكة سي إن إن الأمريكية فجر الأربعاء إلى أنه برغم العمل ومتطلباته إلا أنه حريص علي أن يكون هناك وقتاً مخصصاً للأحفاد.

وفي بداية حواره المفتوح مع سي إن إن والذي استضافه مسرح بوية ويسكونسن، بدأ بايدن بمداعبة محاوره أندرسون كوبر مذيع الشبكة الأمريكية، قائلاً: "سعيد برؤيتك.. كيف حالك ، من الأفضل الآن أن تكون في منزلك وتمضي الوقت مع طفلك وليس معي هنا".

ورد محاور ترامب قائلاً: "نعم، بلغ من العمر تسعة أشهر ونصف" في إشارة إلى طفله. ليعقب بايدن: "أفهمك تماما.. الجميع يعرف أنني أحب الأطفال أكثر من الناس وبرغم متطلبات العمل وظروفه أحاول جاهداً التفرغ لأحفادي.

وخلال الحوار، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، قائلاً إنه "سئم الحديث عن الرئيس السابق"، منتقداً في الوقت نفسه اهتمام الإعلام المبالغ فيه بالحديث عنه.

ورداً علي سؤاله عن رأيه في تبرئة ترامب أمام مجلس الشيوخ : "لمدة أربع سنوات، كل ما ورد في الأخبار هو ترامب. في السنوات الأربع المقبلة، أريد التأكد من أن كل الأخبار تخص الشعب الأمريكي. لقد سئمت الحديث عن ترامب".

وأضاف بايدن إنه ورث "ظرفًا" حيث لم يكن هناك عدد كافٍ من الأفراد في المكان لإعطاء اللقاحات بالفعل، وكان هناك "القليل من التوجيه الفيدرالي" حول كيفية إيصال اللقاحات وتوزيعه على الولايات، وكشف بايدن خلال حديثه انه بشكل غير دقيق "لم يكن لدينا" لقاح عندما تولى منصبه.