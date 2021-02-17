انهيار أجزاء من عقار فى شارع البصرى بالإسكندرية دون إصابات.. صور

وأشار حي وسط فى بيان له اليوم، إلى أنه وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط؛ وبناء على البلاغ الوارد من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ15 شارع البصري من الجواهر دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح ، توجه على الفور لموقع العقار مدير إدارة الأزمات والكوارث وإدارة المتابعة بالحى.

وتمت المعاينة واتضح سقوط جزء من سور السطح، دون وقوع إصابات، من العقار المذكور المكون من أرضي و5 أدوار، كما اتضح بالكشف أن العقار صادر له قرار الترميم رقم 19 لسنة 2019، وبناء عليه وجه رئيس الحى بمعاينة سطح وسلام العقار، وإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة حماية للمارة؛ بالإضافة إلى سرعة رفع الرديم من الشارع لفتحه حيث تم الانتهاء بالفعل من إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الحى، حماية للأرواح والممتلكات؛ ورفع الرديم لفتح الشارع للمارة والمرور.