انقلاب سيارة نقل على طريق "الإسماعيلية - القاهرة" وتوقف جزئى لحركة المرور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تعرضت سيارة نقل منذ قليل للانقلاب علي طريق "الإسماعيلية -القاهرة الصحراوي" قرب محطة تحصيل الرسوم بالمحافظة، ما أدى إلى توقف جزئى لحركة المرور على الطريق.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة علي بعد كيلو مترات قليلة من محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القادم إلي الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 3 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلي المستشفيات، بينما لم تتوقف حركة المرور كاملة، إلا أن انقلاب السيارة وكبر حجمها تسبب في توقف الطريق جزئيًا.