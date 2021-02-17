انقلاب سيارة نقل بطريق السويس وإصابة 3 بسبب سوء الأحوال الجوية

السويس- سيد نون

سادت حالة من الطقس غير المستقر على أرجاء محافظة السويس، اليوم الأربعاء، لتشهد المحافظة موجة رياح شديدة وأمطارًا غزيرة، وتسببت الرياح فى انقلاب سيارة نقل بطريق السويس – القاهرة وإصابة 3 أشخاص.

وشهدت منطقة العين السخنة في الساعات الأولى من اليوم هطول أمطار متوسطة، كما شهدت أحياء المحافظة موجة من الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج بمياه خليج السويس.

وقام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمتابعة تواجد مسئولي المحافظة والأحياء بالشوارع، للتأكد من وجود الاستعدادات لمواجهة الأمطار.

كما قامت شرطة مرور السويس بالتواجد بالطرق بالمحافظة، وطريق العين السخنة وطريق القاهرة، من اجل التأكد من سلامة حركة المرور.