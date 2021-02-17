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تسببت العاصفة الثلجية، التي تضرب لبنان حاليا، في انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات وكافة مناطق البلاد، وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان (إدارة الكهرباء العمومية) - في بيان مساء اليوم /الأربعاء/ - أن العاصفة الثلجية تسببت في حدوث صدمة في خطوط الضغط العالي، على نحو أدى إلى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.