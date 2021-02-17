وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق الفنية التابعة لها، تواصل جهودها لإصلاح الأعطال وإعادة التغذية الكهربائية تدريجيا إلى مختلف المناطق.


يذكر أن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان تستمر حتى بعد غد /الجمعة/، وصاحبها بردا قارسا وصقيعا استثنائيا، وأدت إلى تساقط كثيف للأمطار والثلوج التي غمرت الطرق والسيارات وقطعت الطرق الجبلية إلى جانب توقف العمل في الموانىء البحرية.