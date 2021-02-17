اليوم السابع
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انتظام العمل بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية ودخول وخروج 20 سفينة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:56 م
انتظام العمل بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية ودخول وخروج 20 سفينة ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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سجلت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

وقالت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه قد سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتين حاويات ومن المنتظر استقبال 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامه.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

 

 


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