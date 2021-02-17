انتظام العمل بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية ودخول وخروج 20 سفينة

بورسعيد - محمد عزام

سجلت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

وقالت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه قد سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتين حاويات ومن المنتظر استقبال 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامه.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.