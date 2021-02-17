اليوم السابع
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انتشار سيارات شفط المياه فى شوارع وميادين مدن القناة لمواجهة الطقس السيئ

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:24 ص
انتشار سيارات شفط المياه فى شوارع وميادين مدن القناة لمواجهة الطقس السيئ سيارات شفط المياه بشوراع بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، مساء اليوم الأربعاء ، على استمرار انتشار سيارات شفط المياه " الفاكيوم والنافوري"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة ، بأماكن التمركز فى الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة ، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد "، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية ، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت ، على متابعته المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة ، لتمركز سيارات شفط المياه فى الاماكن المخصصة لها ، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة ، التى امتلأت بالمياه ، مشيرا إلى جاهزية جميع محطات الصرف الصحى من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، مؤكداً توفير كل الإمكانيات ، والمعدات بهدف الانتهاء منها فى فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطنى إقليم القناة .

وأشار رئيس مياه القناة ، أن الشركة بدأت فى وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسى وفنيى ومشرفى وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفورى والسريع مع المواقف الطارئة .

 

 

 


بورسعيد

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