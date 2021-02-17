اليوم السابع: قرارات وتصريحات مهمة للحكومة

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها اجتماع الحكومة الإسبوعى تحت عنوان:" رئيس الوزراء أكد أن لقاءه مع اللجان النوعية للنواب كان مثمرا.. قرارات وتصريحات مهمة للحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.. «مدبولى» يوجه أعضاء الحكومة بالتواصل مع مجلس النواب لتحقيق مصالح الجماهير.. زيادة الإنفاق على الصحة للفرد بمعدل 7.11 %.. الموافقة لوزارة التعليم العالى على شراء أجهزة علمية.. الحبس والغرامة عقوبة الباعة الجائلين فى محطات القطارات.



اقرأ في العدد أيضا..

- الدكتور فرج الكامل خبير الإعلام السكانى لـ«اليوم السابع»: الزيادة السكانية أصل المشكلات ومواجهتها ضرورة.. المنظمات الدولية لا تهتم بالقضية فى مصر وبتصرف القرشين وتكتب تقرير وخلاص.. الجمهور أعاد اكتشاف كريمة مختار بعد الحملة الناجحة لتنظيم الأسرة.. و«الزنانة» ردت على 15 شائعة وحققت نجاحات كبيرة

- «أمطار ورياح» بالمحافظات وطوارئ لمواجهة الطقس السيئ



- توافق بين مصر وباكستان على تكثيف الجهود لتصويب الخطاب الدينى ومواجهة التطرف والإرهاب.. الرئيس السيسى يتسلم دعوة من نظيره الباكستانى لزيارة «إسلام أباد» ويؤكد: نرحب بتطوير التعاون الثنائى وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات

- أبرز المحطات فى حياة "الأستاذ".. 5 سنوات على رحيل "الجورنالجى" هيكل تاريخ مهنى لا يمحى.. قضى 74 عاما فى بلاط صاحبة الجلالة وعاصر ملكين و7 رؤساء



- شهادة دولية.. مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى الشمول الرقمى 2020

- «الصحة»: مشروع تصنيع البلازما يهدف لتأمين احتياجات البلاد خلال 8 سنوات



- الأمين العام المساعد للجامعة العربية: مصر لديها الشرعية الكاملة لإنهاء الانقسام الفلسطيني .. السفير حسام زكى: الجامعة العربية ترحب بالاتفاق بين الفصائل الفلسطينية

- رئيس الوزراء يوجه أعضاء الحكومة بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لتحقيق مصالح المواطنين.