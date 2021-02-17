اليوم السابع
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الولايات المتحدة تحذر: يجب وقف تفشي الإيبولا في إفريقيا قبل تحوله لوباء كبير

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:00 م
الولايات المتحدة تحذر: يجب وقف تفشي الإيبولا في إفريقيا قبل تحوله لوباء كبير وقف تفشى فيروس الايبولا
كتبت أمل علام

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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من تفشى فيروس الإيبولا في إفريقيا، موضحة أنه يجب القيام بكل ما هو ممكن لوقف تفشي فيروس إيبولا في الدول الإفريقية: في غينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أن تتحول إلى وباء كبير، وذلك وفقا لما ذكره موقع US News.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في بيان: "لا يمكننا أن نرفع أيدينا حتى في الوقت الذي نحارب فيه فيروس كورونا، يجب أن نضمن القدرة والتمويل للأمن الصحي في جميع أنحاء العالم".

وأشار موقع US NEWS، أن مستشار الامن القومى جيك سوليفان تحدث يوم الثلاثاء مع سفيري غينيا والكونغو بالإضافة إلى غينيا المجاورة لسيراليون وليبيريا للتعبير عن استعداد الولايات المتحدة للمساعدة.

تعمل منظمة الصحة العالمية، التي تخوض بالفعل في معركة ضد جائحة فيروس كورونا العالمية، على معرفة المزيد عن أصول وسلالات تفشي الإيبولا.

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن المرض، الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألفًا على مدار عامين ونصف بدءًا من عام 2013، يشكل الآن خطرًا إقليميًا يتطلب يقظة استثنائية.

وأكدت الكونغو في وسط إفريقيا، إن 4 حالات إصابة منذ السابع من سبتمبر، وأبلغت غينيا في غرب إفريقيا سبع حالات مؤكدة وثلاث وفيات.

وكان قد طلبت منظمة الصحة العالمية من 6 دول أفريقية أن تكون في حالة تأهب لاحتمال وجود إصابات بفيروس إيبولا، حيث أبلغت غينيا يوم أمس الثلاثاء عن حالات جديدة، وقالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إن الإصابات الجديدة هي عودة ظهور لتفشي سابق.


فيروس الايبولا

تفشى فيروس الايبولا

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تفشى فيروس الايبولا فى افريقيا

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