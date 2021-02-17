النيابة تحقق لكشف تفاصيل إصابة عمرو أديب فى حادث تصادم بأكتوبر.. فيديو لايف

كتب أحمد الجعفرى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام مجمع محاكم 6 أكتوبر، والذى يجرى فيه التحقيقات الخاصة بقضية الحادث المرورى الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن إصابة الإعلامي عمرو أديب بكدمات فى مناطق متفرقة من جسده، وتضمن البث آخر التطورات التى شهدتها التحقيقات فى القضية.

بدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق فى حادث التصادم الذى تعرض له الإعلامى عمرو أديب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لتفريغها وبيان سبب وقوع الحادث، كما تحفظت على السيارة المتسببة فى وقوع الحادث، وأمرت بحصر التلفيات التى حدث فى السيارات.

وكان مصدر أمنى، قال إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى عمر اديب بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.

وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الأعلامى عمرو أديب بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الأهالى بتعرض سيارة الإعلامى عمرو أديب لحادث مرورى وإصابته وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان للكشف عن أسباب الحادث.