النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتله شاب لسرقة متعلقاته فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة عامل لقى مصرعه على يد شاب لسرقته في الهرم؛ وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، أن المجني عليه تعرف على المتهم "عاطل" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتقى به داخل شقته لاستضافته، إلا أن العاطل قرر قتله لسرقته، فانتهز فرصة تواجدهما بالشقة، وخنقه، واستولى على متعلقات خاصة بالمجني عليه وفر هاربا.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى فحص الرسائل المتبادلة بين المجني عليه والمتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم العثور على جثة شاب، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

أشارت تحريات رجال المباحث، إلى وجود شبهة جنائية في وفاته، وأن المتهم خنقه وسرق متعلقات من الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.