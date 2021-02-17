اليوم السابع
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خالد صلاح
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النمسا تسجل 1735 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:56 م
النمسا تسجل 1735 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة تعقيم ضد فيروس كورونا
فيينا (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 1735 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، موضحة أنه تلقى التطعيم بلقاح كورونا 399 ألفا و30 حالة، وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، إن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 639 ألفا و139 حالة، وتعافى منها 415 ألفا و221 حالة، بينما توفى 8290 حالة .

وأوضح البيان، أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 1352 حالة منهم 264 حالة في وحدات العناية المركزة، مضيفا أن الحالات النشطة بلغت 13 ألفا و971 حالة، وتم إجراء فحوصات كورونا أمس لـ 41 ألفا و962 شخصا .

 


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