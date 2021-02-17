الناتو: ردع الصين وروسيا سيكون هدفا للرؤية الاستراتيجية الجديدة للحلف

كتب أحمد عرفة

دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، إلى تحويل الحلف إلى منصة حوار وتنسيق مع دول تشاطره ميوله لـ"ردع" روسيا والصين.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الأمين العام لحلف الناتو: علينا أن نستخدم الناتو أكثر كمنصة للتشاور والتنسيق. ينبغي علينا توسيع الحوار السياسي والعملي مع جميع الدول التي تشاركنا ميولنا عبر العالم لمواجهة الدول التي لا تشاركنا قيمنا، مثل روسيا والصين.



وتابع الأمين العام لحلف الناتو، أن ردع الصين وروسيا سيكون هدفا للرؤية الاستراتيجية الجديدة للحلف التي سيجرى تبنيها خلال قمة الناتو المرتقبة هذا العام.



وفى سياق أخر، كان قال حلف شمال الأطلسى الناتو، إن انسحاب قوات التحالف الدولى من أفغانستان مشروط بتنفيذ اتفاق السلام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وطالب حلف الناتو حركة طالبان بتنفيذ التزاماتها وقطع علاقاتها بمجموعات الإرهاب الدولي، وتابع أنه يجب ألا يعيش العراقيون وسط الخوف من الإرهاب، مضيفا: عرضنا على تركيا أنظمة رادارات بديلة لمنظومة إس-400 الروسية.