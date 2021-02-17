المدفعية اليمنية تقصف مليشيا الحوثى فى جبهتى صرواح والجدعان بمحافظة مأرب

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قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بمواقع متفرقة غرب وشمال غرب، محافظة مأرب، وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمنى (سبتمبر نت) باستهدف القصف، تجمعات وتعزيزات، المليشيا الحوثية، في جبهة صرواح غرب المحافظة، وجبهة الجدعان في الأطراف الشمالية الغربية المحافظة، ما أسفر عن تكبد المليشيا خسائر في الأرواح والمعدات، حيث لقي عدد من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم إثر هجوم شنته قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، على مواقع تمركزها في جبهة الجدعان.