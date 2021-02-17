اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:30 م
خالد صلاح
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المدفعية اليمنية تقصف مليشيا الحوثى فى جبهتى صرواح والجدعان بمحافظة مأرب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:09 م
المدفعية اليمنية تقصف مليشيا الحوثى فى جبهتى صرواح والجدعان بمحافظة مأرب الجيش اليمنى
أ ش أ

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قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بمواقع متفرقة غرب وشمال غرب، محافظة مأرب، وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمنى (سبتمبر نت) باستهدف القصف، تجمعات وتعزيزات، المليشيا الحوثية، في جبهة صرواح غرب المحافظة، وجبهة الجدعان في الأطراف الشمالية الغربية المحافظة، ما أسفر عن تكبد المليشيا خسائر في الأرواح والمعدات، حيث لقي عدد من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم إثر هجوم شنته قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، على مواقع تمركزها في جبهة الجدعان.


الجيش اليمنى

صنعاء

اليمن

مأرب

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