اليوم السابع
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الكهرباء: القضاء على سرقة التيار يتيح للمواطن خدمة بجودة عالية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:00 ص
الكهرباء: القضاء على سرقة التيار يتيح للمواطن خدمة بجودة عالية الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة حريص على الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا ولن يسمح باى  تهاون مع اى عامل داخل قطاع الكهرباء يتسبب فى خسائر للدولة أو المواطنين.
 
و قال حمزة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن و الدولة معا ، لافتا إلى أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجوده عاليه و يمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير و التوسع بالشبكة القومية للكهرباء.
 
وتابع حمزة أن هناك حاليا 10 ملايين 300 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

الكهرباء

العداد مسبوق الدفع

ايمن حمزه

سرقات التيار الكهربائي

اليوم السابع بلس

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