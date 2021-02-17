الكهرباء: القضاء على سرقة التيار يتيح للمواطن خدمة بجودة عالية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة حريص على الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا ولن يسمح باى تهاون مع اى عامل داخل قطاع الكهرباء يتسبب فى خسائر للدولة أو المواطنين.

و قال حمزة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن و الدولة معا ، لافتا إلى أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجوده عاليه و يمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير و التوسع بالشبكة القومية للكهرباء.

وتابع حمزة أن هناك حاليا 10 ملايين 300 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.