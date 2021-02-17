اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكنيسة الإنجيلية تعقد اجتماعا لاتخاذ قرارات جديدة بشأن كورونا.. الجمعة المقبل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:00 ص
الكنيسة الإنجيلية تعقد اجتماعا لاتخاذ قرارات جديدة بشأن كورونا.. الجمعة المقبل الدكتور القس أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المجلس الإنجيلي العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، عقد اجتماع الجمعة المقبل، لاتخاذ قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، بعد متابعة مستجدات الوباء مؤخرا بعد قرارات الكنيسة التي تم اتخاذها 17 يناير الماضى.

وقد اجتمع رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندرية زكي ، والمجلسُ الإنجيلي العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، في 17 يناير الماضى، عبر وسائل التواصل الإلكترونى،لمتابعة كل ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها، لاحتواء هذه الأزمة، وبناء عليه قرر المجلس الآتي:

1- تعليق كافة الاجتماعات العامة والمناسبات حتى 20 فبراير.

2. يسمح بالعبادة يوم الأحد بنسبة حضور 25%.

3. من حق الكنائس التابعة للطائفة تعلق العبادة يوم الأحد.

4. حضور الجنازات بنسبة حضور 25%.

5. إلغاء العزاء بجميع القاعات.

6. حضور الأفراح بنسبة 25%.

7. تعليق جميع الزيارات الرعوية

8. بث اجتماعات الكنائس مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات


الطائفه الانجيليه

الكنيسه الانجيليه

الكنيسه

كورونا

فيروس كورونا

المجلس الملى الانجيلي

اليوم السابع بلس’

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ مطران الكاثوليك الجديد بسوهاج لسيامته

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:59 م

الكنيسة الإنجيلية: علاقة القيادات الإسلامية والمسيحية تتجاوز اللقاءات البروتوكولية

الخميس، 04 فبراير 2021 12:39 م

10 قرارات جديدة للكنيسة الإنجيلية لمواجهة كورونا أبرزها تعليق كافة المناسبات

الأحد، 17 يناير 2021 03:00 ص

تعرف على إجراءات الكنيسة الإنجيلية للتعامل مع المتوفى بكورونا

الخميس، 14 يناير 2021 03:20 م

الكنيسة الإنجيلية تقرر تعليق العبادات حتى 20 فبراير المقبل بسبب كورونا

الخميس، 14 يناير 2021 01:55 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة