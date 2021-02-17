الكشف على 1359 مريضا خلال عمل قافلة طبية فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بعمل قافلة علاجية مجانية لقرية ميت يعيش مركز ميت غمر، خلال يومي 15 ، 16 فبراير 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1359 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، أسنان ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة)

وقد كان البيان الختامي للقافل لعدد الذين وقعوا الكشف عليهم من خلال التخصصات المختلفة، وجاء باطنة 301، أطفال 321، عظام267، جلدية 176، أسنان 99، جراحة 57، نسا وتنظيم أسرة 138.

كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 221 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 161 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 126 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.

فيما تم تحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 7 قرارات نفقه الدولة وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.

جاء ذلك وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.