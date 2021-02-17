القبض على 3 متهمين بسرقة سيارة مواطن فى السويس قبل بيعها بالقاهرة

السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من القبض علي ثلاثة متهمين بسرقة سيارة مواطن تحت التهديد، تعمل "ليموزين" داخل المحافظة، ونجح ضباط المباحث، في إعادة السيارة المسروقة بعد قيام المتهمين بإخفائها من أجل بيعها بمنطقة المرج فى القاهرة.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا من مواطن بسرقة 3 أشخاص سيارته التي يعمل عليها "ليموزين" بالمحافظة، وأصدر اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي تعليمات بسرعة القبض على التشكيل العصابي.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات أن المتهمين أصدقاء وادعوا أنهم يريدون سيارة ليموزين، وفور دخولها هددوا السائق وسرقوا السيارة.

ونجح رئيس مباحث مديرية الأمن في القبض علي المتهمين، وإعادة السيارة المسروقة التي أخفاها المتهمون بمنطقة المرج فى القاهرة.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب مرورهم بضائقة مالية، وكانوا يستعدون لبيعها، لذلك قاموا بنقلها إلي منطقة المرج.