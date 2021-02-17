القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم شابو وهيرويين وحشيش بمركز دار السلام

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بالإشتراك وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج برئاسة الرائد مصطفى رأفت الشندويلى، من ضبط عاطلين وعامل يقيمون بدائرة المركز وبحوزتهم كمية من مخدرى الشابو والهيرويين بقصد الإتجار.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاطلين وعامل بالترويج للمواد المخدرة، وخاصة مخدرى الشابو والهيرويين متخذين من دائرة مركز دار السلام مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت المتحرى عنهم، وضبط المدعو" عماد م ل ج" 36 سنة عاطل ويقيم مركز دار السلام والسابق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص "والمطلوب التنفيذ عليه في " 4 " قضايا " شيك وضرب وتبديد اخرها قضية ضرب " وبحوزته 24 تذكرة لمادة الهيروين المخدر تزن حوالي 72 جرام تقريبا، و 35 تذكرة لمادة الشابو المخدر يزن حوالي 105 جرام تقريبا، و20 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 100جرام تقريبا، ولمبة زجاجيه لتعاطي مخدر الشابو، وهاتف محمول بالشريحة الخاصة به، ومبلغ مالي 1300 جنيها، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمولة للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط المدعو" كامل ع م ع " وشهرته "شريف" 33 سنة عاطل ويقيم مركز دار السلام والسابق اتهامه في 9 قضايا ما بين سرقة ومقاومة سلطات, قتل , اتجار بالمواد المخدرة، آخرها قضية "مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا غرامات ومباني وعدم تحقيق شخصية، وبحوزته 47 تذكرة لمادة الهيروين المخدر تزن 141جرام ، و60 تذكرة لمادة الشابو المخدر تزن 180 جرام، و3 طلقات عيار 7.62×54" 1"، ولمبة زجاجيه لتعاطي مخدر الشابو، و هاتف محمول بالشريحة الخاصة به، ومبلغ مالي 250 جنيه، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة والطلقات النارية بقصد الاتجار واللمبة الزجاجية بقصد تعاطى مخدر الشابو والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمولة للاتصال بعملائه.

وضبط فرد روسي محلي الصنع طلقه من ذات العيار وكذا لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالى 12 جرام وميزان حساس ومبلغ مالى 220 جنيه حيازة المتهم "أحمد ي ع " 39 عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح بقصد الدفاع.