اليوم السابع
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العثور على جثة غريق أمام سواحل بورسعيد

الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:29 ص
العثور على جثة غريق أمام سواحل بورسعيد جثه - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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عثر رجال الإنقاذ النهرى، صباح اليوم الأربعاء، على جثة شخص يعمل بمركب بإحدى التوكيلات الملاحية إثر تعرضه للغرق أمام سواحل محافظة بورسعيد، بسبب موجة الطقس السيئ التى تضرب عدد من المحافظات المصرية، وارتفاع الأمواج بالشاطئ من الأمس .

تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، إشارة من مستشفى السلام بوصول " محمد السيد " 37 سنه ، جثة هامدة ، بدعوى الغرق

على الفور، تم وضع الجثة بمشرحة مستشفى السلام ببورسعيد ، تحت تصرف النيابة العامة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحرى عن ملابسات الواقعة.

وتشهد محافظة بورسعيد، حالة من الطقس السيئ وانخفاض لدرجات الحرارة منذ مساء أمس الثلاثاء، وصاحب ذلك سقوط للأمطار على أنحاء المدينة وتوقفت حركة الصيد، بينما استمرت حركة الملاحة فى الانتظام وسجل بيان الهيئة الإقتصادية لقناة السويس أمس دخول وخروج 22 سفينة

وفى نفس السياق، كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، قد أصدر توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة .

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة ، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار .


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