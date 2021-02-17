الظلام يسود المكسيك.. عاصفة ثلجية تتسبب فى انقطاع الكهرباء وتخلف 8 ضحايا

فاطمة شوقى

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/16/nueva-ola-de-frio-azotara-a-mexico-se-esperan-nevadas-en-sonora-chihuahua-y-coahuila/

https://www.telemundonuevainglaterra.com/el-tiempo/intensa-tormenta-invernal-azota-a-gran-parte-del-pais/2100495/

أعلنت السلطات المكسيكية عن انقطاع التيار الكهربائى عن 12 ولاية أى ثلث البلد من الشمال إلى المنطقة الوسطى، مما ادى إلى إغلاق مئات المصانع، وذلك بسبب العاصفة الشتوية التاريخية التى تعرضت لها المكسيك والتى ضربت فى البداية ولاية تكساس الأمريكية ، وتم قطع إمدادات الغاز الطبيعى التى تستوردها المكسيك لتوليد الكثير من الكهرباء.



طقس سئ فى المكسيك

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إنه حتى الآن وصل عدد ضحايا العاصفة الشتوية على جنوب الولايات المتحدة الامريكية وشمال المكسيك إلى 22 شخصا، 8 منهم فى المكسيك فقط فضلا عن المئات الذين انقطعت عنهم الكهرباء.

وفى شمال المكسيك ، تم تسجيل درجات الحرارة تصل إلى 15 درجة تحت الصفر فى بعض المناطق،ويستمر 20% من مستخدمى خدمة الكهرباء دون إمداد فى شمال المكسيك ، الأمر الذى أدى إلى اغلاق الشركات، فى حين بلغ عدد المتضريين من انقطاع التيار الكهربائى فى تكساس إلى 4.3 مليون شخص.



عاصفة فى المكسيك

وأرجع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المشكلة إلى عاصفة تكساس الشتوية ، والتي بالإضافة إلى تأثيرها على خطوط إمداد الغاز أدت أيضًا إلى رفع سعر هذا الوقود.



الثلج يغطى المكسيك

وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 5000٪ ، من 3 دولارات أمريكية لكل وحدة حجم إلى أكثر من 200 دولار أمريكي، وأشارت الشركة المملوكة للدولة CFE "وفي بعض أماكن الاتحاد الأمريكي تصل قيمتها إلى 600 دولار".



العاصفة الشتوية فى المكسيك

ووصل انقطاع الكهرباء إلى ولايات نويفو ليون وكواويلا وتاماوليباس وشيواوا بسبب عاصفة شديدة، مضيفا أن الخبراء من اللجنة الفدرالية لشؤون الطاقة الكهربائية قد بدأوا بالعمل على إعادة الكهرباء.