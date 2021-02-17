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الصحة: 77.4% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:13 م
الصحة: 77.4% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن بلوغ نسب التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية 77.4%، بعد تسجيل 135670 حالة تعافى حتى اليوم.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا، والتى ثبت ايجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
 
يذكر أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 175059 حالة من ضمنهم 135670 حالة تم شفاؤها، و10101 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة، بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

الصحة

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الصحة العالمية

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