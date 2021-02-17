اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:31 م
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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى قنا دون خسائر بشرية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:58 م
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى قنا دون خسائر بشرية السيطره على حريق - ارشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بمنطقة البياضية في قنا.
 
تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني بمنطقة البياضية في مدينة قنا والسيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية.

علي الفور انتقلت قوة من الحماية المدينة برئاسة العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، والرائد محمد ياسين، والدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة علي الحريق الذي خلف بعض التلفيات، ولم يسفر عن إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق
 

 


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