السودان: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة جديدة، فيما تم شفاء 50 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 28 ألفا و25 حالة، بينها 1864 وفاة، و22 ألفا و606 أشخاص تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
السودان: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدةالأربعاء، 17 فبراير 2021 05:22 م
كورونا فى السودان - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة جديدة، فيما تم شفاء 50 حالة.
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