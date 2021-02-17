اليوم السابع
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السكة الحديد تواصل تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا بالقطارات والمحطات

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:47 م
السكة الحديد تواصل تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا بالقطارات والمحطات السكة الحدديد تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالقطارات
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد فى بيان لها تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات، ومتابعة التزام الركاب بارتداء الكمامة من خلال أفراد الأمن والكمسارية المتواجدين بمداخل المحطات والقطارات وذلك للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد .

وناشدت هيئة السكة الحديد، الركاب ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بالمحطات أو داخل القطارات وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة زويهم وعدم تعرضهم للغرامة الفورية التى أقرها مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيها.

كانت هيئة السكة الحديد، أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا.


السكة الحديد

كورونا

تعقيم القطارات

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