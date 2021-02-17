وتستخدم منظومة ال crm فى السفارة الأمريكية ببغداد بهدف التصدي لاي هجوم صاروخي .



وكان التحالف الدولي في العراق قد أعلن أن هجوما إرهابييا وقع أمس وشهد إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة مواقع منها قاعدة أربيل الجوية؛ ما تسبب في مقتل مقاول مدنى واحد وإصابة 9 آخرين من بينهم 8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي.

