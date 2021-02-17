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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتعاطى وترويج مخدر الحشيش بمصر القديمة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:10 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتعاطى وترويج مخدر الحشيش بمصر القديمة محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة المتهم "أحمد.ف"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه،  عن تهمة تعاطى مخدر الحشيش بمصر القديمة.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السبام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، علي إبراهيم محمد، بشير عبد الرؤوف بشير عبدالعال، وأمانة سر خالد عبد المنعم ، محمد سيد شحاتة.
 
وأسندت النيابة للمتهم " أحمد.ف"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم مصر القديمة، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تعاطى مخدر الحشيش بدائرة ذات القسم.
 
 
وشهد معاون قسم مصر القديمة، أنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم محرزاً لفافة تبغ مشتعلة وبالاقتراب منه لستم رائحة اختراق مخدر الحشيش، فقام بطلب المتهم، وتبين أنه ممسكاً بكيس ظهر فيما بعد أن به قطعتين لنفس المخدر، وبتفتيشه عثر على هاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة اللفافة بقصد التعاطى، وحيازة قطع مخدر الحشيش بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.  
 
 

 


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السجن المشدد

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