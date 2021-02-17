الرياح تسقط 22 برجا وعامود كهرباء وانقطاع التيار عن مناطق متفرقة بمطروح.. صور

ويعمل الفنيون بقطاع كهرباء مطروح، منذ صباح أمس، في ظل ظروف الطقس القاسية، على إعادة زرع وتثبيت الأعمدة، وتركيب الخطوط الهوائية، كما تم إعادة تغذية عدد من المناطق بالكهرباء، من خلال تحميلها على خطوط بديلة.

كانت غرف العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة مطروح وقطاع الكهرباء، قد تلقت بلاغات على مدار أمس واليوم الأربعاء، بسقوط 22 عامود وبرج خطوط كهرباء، وهى 14 برجا لخطوط نقل كهرباء جهد متوسط بقرية رأس الحكمة، وسقوط عامود خط جهد منخفض غربي مرسى مطروح، وعامود منخفض بمركز النجيلة، وعامود جهد منخفض بمركز براني، و5 أعمدة خطوط كهرباء جهد منخفض بمركز الضبعة.

وأفاد مصدر بقطاع كهرباء مطروح، أنه تم الانتهاء، من زرع وتثبيت وجار تركيب عدد 7 أبراج كهرباء ضغط متوسط، بقرية رأس الحكمة بمركز مرسى مطروح، وجار العمل على تثبيت الباقي، وتركيب وشد الخطوط عليها، لإعادة إطلاق التيار الكهربائي، كما تم إعادة التيار لبعض المناطق الأخرى بعد زرع وتثبيت الأعمدة.

وتشهد محافظة مطروح، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، سقوطا للأمطار، بشكل متقطع، مصحوبة برياح شديدة ومتوسطة، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 8 درجات مئوية، خلال ساعات الصباح، وتساقط البَرَد أو الأمطار الثلجية، على بعض المناطق.

الرياح الباردة تطيح باعمدة الكهرباء في مطروح



سقوط أعمدة الكهرباء بسبب الرياح



الطقس السيئ يسقط أعمدة الكهرباء بمطروح



جانب من عملية إعادة تثبيت أعمدة الكهرباء