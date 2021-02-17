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الرياح تسقط 22 برجا وعامود كهرباء وانقطاع التيار عن مناطق متفرقة بمطروح.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:10 م
الرياح تسقط 22 برجا وعامود كهرباء وانقطاع التيار عن مناطق متفرقة بمطروح.. صور الرياح تطيح بأعمدة الكهرباء في مطروح
مطروح - حسن مشالى

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تسببت الرياح الشديدة، التى صاحبت سقوط الأمطار، على محافظة مطروح والساحل الشمالى، على مدار اليومين الماضيين، وتستمر حتى الآن، فى سقوط 22 برجا وعامود حاملة لخطوط الكهرباء الهوائية، جهد متوسط ومنخفض، التى تغذى عدد من المناطق والقرى والتجمعات الصحراوية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن معظمها.

ويعمل الفنيون بقطاع كهرباء مطروح، منذ صباح أمس، في ظل ظروف الطقس القاسية، على إعادة زرع وتثبيت الأعمدة، وتركيب الخطوط الهوائية، كما تم إعادة تغذية عدد من المناطق بالكهرباء، من خلال تحميلها على خطوط بديلة.

كانت غرف العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة مطروح وقطاع الكهرباء، قد تلقت بلاغات على مدار أمس واليوم الأربعاء، بسقوط 22 عامود وبرج خطوط كهرباء، وهى 14 برجا لخطوط نقل كهرباء جهد متوسط بقرية رأس الحكمة، وسقوط عامود خط جهد منخفض  غربي مرسى مطروح، وعامود منخفض بمركز النجيلة، وعامود جهد منخفض بمركز براني، و5 أعمدة خطوط كهرباء جهد منخفض بمركز الضبعة.

وأفاد مصدر بقطاع كهرباء مطروح، أنه تم الانتهاء، من زرع وتثبيت وجار تركيب عدد 7 أبراج كهرباء ضغط متوسط، بقرية رأس الحكمة بمركز مرسى مطروح، وجار العمل على تثبيت الباقي، وتركيب وشد الخطوط عليها، لإعادة إطلاق التيار الكهربائي، كما تم إعادة التيار لبعض المناطق الأخرى بعد زرع وتثبيت الأعمدة.

وتشهد محافظة مطروح، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، سقوطا للأمطار، بشكل متقطع، مصحوبة برياح شديدة ومتوسطة، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 8 درجات مئوية، خلال ساعات الصباح، وتساقط البَرَد أو الأمطار الثلجية، على بعض المناطق.

 الرياح الباردة تطيح باعمدة الكهرباء في مطروح

الرياح الباردة تطيح باعمدة الكهرباء في مطروح

الرياح تسقط ابراج واعمدة خطوط الكهرباء في مطروح
سقوط أعمدة الكهرباء بسبب الرياح 

الطقس السيئ يسقط اعمدة الكهرباء بمطروح
الطقس السيئ يسقط أعمدة الكهرباء بمطروح

جانب من عملية اعادة تثبيت اعمدة الكهرباء التي اسقطتها الرياح
جانب من عملية إعادة تثبيت أعمدة الكهرباء

سقوط اعمدة كهرباء بمطروح
سقوط أعمدة كهرباء بمطروح

 


طقس مطروح

انقطاع الكهرباء عن مطروح

سقوط أعمدة الانارة بمطروح

محافظة مطروح

الرياح

اليوم السابع بلس

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