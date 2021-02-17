الرئيس العراقى يشدد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة واستئصال الإرهاب

كتب أحمد عرفة

أكد برهم صالح الرئيس العراقي على ضرورة تعزيز سلطة الدولة واستئصال الإرهاب بعد الهجوم الإرهابى على مطار أربيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال برهم صالح الرئيس العراقي، إن الاعتداء على أربيل يستهدف الجهود الوطنية لحماية البلاد، وفقا لخبر عاجل بثه قناة العربية منذ قليل.

وقال الرئيس العراقي: استهداف أربيل تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة في العراق بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع إقليم كردستان بشأن سقوط صواريخ في مطار أربيل الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحا أن اللجنة المشتركة ستحقق لمعرفة الجهة التي تقف وراء صواريخ مطار أربيل