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الرئيس السيسي يشارك فى اجتماع مكتب قمة الاتحاد الأفريقى بحضور ماكرون

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:50 م
الرئيس السيسي يشارك فى اجتماع مكتب قمة الاتحاد الأفريقى بحضور ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة "سبل توفير لقاحات فيروس كورونا، وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الأفريقية".

السيسي

قمة الاتحاد الأفريقي

ماكرون

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