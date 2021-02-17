اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:16 ص
خالد صلاح
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الذهب تحت ضغط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار

الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:39 ص
الذهب تحت ضغط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار الذهب - صورة أرشيفية
رويترز

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واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1793.37 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1788.40 دولار.

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية في أواخر يناير، والذي من المقرر صدوره اليوم.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6 بالمئة إلى 1254.37 دولار، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1336.5 دولار، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر 2014.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2381.14 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.29 دولار.

 


البلاديوم

الذهب

الدولار

السندات الامريكية

الفضة

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