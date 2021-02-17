اليوم السابع
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الدفاع الروسية تنفى وجود قنبلة فى أحد مبانيها بموسكو

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:21 م
الدفاع الروسية تنفى وجود قنبلة فى أحد مبانيها بموسكو القوات الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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نفت وزارة الدفاع الروسية، تقارير إعلامية عن وجود قنبلة في أحد مبانيها فى العاصمة موسكو، وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن التقارير التي "تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود تهديد بانفجار مزعوم في مبنى تابع لوزارة الدفاع بعنوان (كورنيش فرونزينسكايا، 22) لا أساس لها من الصحة".

وأضافت الوزارة، أن جميع الوحدات الموجودة في مجمع مباني وزارة الدفاع تؤدي وظائفها بشكل طبيعي.
 

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، نفت المعلومات الواردة من المقر الرئيسي لقوات الدفاع الذاتي في إستونيا، حول انتهاك طائرات نقل عسكرية طراز (إي إل-76) الروسية للمجال الجوى لإستونيا، وجاء في بيان الوزارة، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، : "تمت الرحلة على طول الطريق المتفق حوله مسبقًا، وكان جهاز الإرسال والاستقبال قيد التشغيل. وكان طاقم الطائرة على اتصال مستمر مع مراقبي الحركة الجوية الإستونيين، الذين لم يقدموا أي مطالبات إلى الطاقم الروسي في يوم الرحلة أو اليوم التالي".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في 3 فبراير، قام طاقم الطائرة (إي إل-76) التابعة لقوات الفضاء برحلة مجدولة إلى مطار في منطقة كالينينجراد، وشددت الوزارة على أن الرحلة تمت في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك لحدود الدول الأخرى، وهذا ما تؤكده المراقبة الموضوعية.

 


روسيا

الدفاع الروسيه

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قنبله فى احد مبانى موسكو

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