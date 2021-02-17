اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاعات السعودية تدمر طائرة مفخخة للحوثيين في أجواء اليمن

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:41 م
الدفاعات السعودية تدمر طائرة مفخخة للحوثيين في أجواء اليمن متحدث التحالف العربي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال التليفزيون السعودي، إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.، كان التحالف العربى في اليمن، أكد فى وقت سابق، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.


وقال التحالف العربى في اليمن، إن محاولات الاعتداء المتعمدة والممنهجة على المدنيين تمثل جرائم حرب، وتابع التحالف العربى في اليمن: نعمل على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

و صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

 


التحالف العربي

السعودية

الحوثي

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة