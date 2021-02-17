الداخلية تقتحم وكرًا لتصنيع الاستروكس فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تصنيع وترويج مخدر الأستروكس، وذلك استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات واقعة ضبط (بندقية خرطوش - طلقات - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) داخل إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة والتى لاذ قائدها بالفرار متخليًا عن السيارة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد المتهم الهارب (مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "له معلومات جنائية") وتبين قيامه بتكوين تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة "مخدر الأستروكس" بقصد الإتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جانب من المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية من استهداف المتهمين بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وضبطهم عدا محرز السلاح النارى الهارب، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا بإستئجارهم وحدات سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لإستغلالها فى تصنيع المواد المخدرة وإتخاذها كأماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وتم بإرشادهم إستهداف الشقق السكنية المشار إليها بالإشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وعددهم (5 شقق سكنية) وعثر بداخلهم على كمية من مخدر الأستروكس وزنت (17 كيلو جرام) وكمية من البودر الخام وزنت (11 كيلو جرام و(2) مطحنة و(4) ميزان حساس و(2) ماكينة عد نقود ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى و(سيارة، عدد 3 دراجات نارية) المستخدمين فى عملية النقل والترويج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.