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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 4 عناصر تكفيرية ، وصادر في شأن كل منهم حكما بالسجن لمدة سنة، وذلك في إطار تصدي وحدات الحرس الوطني التونسي بمختلف ولايات الجمهورية لظاهرة الإرهاب والقبض على العناصر الإرهابية، وقالت الداخلية التونسية – بحسب بيان – إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة، تمكنت من القبض على عنصر تكفيري صادر في شأنه أمر إحضار لفائدة محكمة الاستئناف بتونس وحكما بالسجن لمدة 6 سنوات، وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.