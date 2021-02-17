ومن جهة أخري، تم كشف وإيقاف عنصر تكفيري ينشط عبر تطبيقات إلكترونية مشفرة ويعمد إلى الترويج للفكر الجهادي. وباستجوابه، اعترف بمبايعته لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، وتم إحالته إلي القضاء حيث صدر في شأنه حكما بالإيداع في السجن.