الخارجية الأمريكية: مسار الدبلوماسية لا يزال مطروحا مع إيران

رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها دعوا إيران إلى التراجع والكف عن أى خطوات من شأنها أن تؤثر على تعهداتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى الوقت الذى قالت فيه طهران إنها ستبدأ فى حظر إخطارات التفتيش قصيرة المدى التى تصدرها الوكالة.

وأضاف برايس فى إفادة صحفية إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن سيبحث ملف إيران غدا الخميس فى اجتماع مع نظرائه البريطانى والفرنسى والألماني.

وتعهدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بمعاقبة منفذى الهجوم الصاروخى فى شمال العراق الذى أسفر عن مقتل متعاقد مدنى وإصابة جندى أمريكي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "من العدل أن نقول إنه ستكون هناك عواقب لأى جماعة مسؤولة عن هذا الهجوم".