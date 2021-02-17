الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة أمام إدارة بايدن للتعامل مع ملف إيران النووى

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إننا نعمل مع حلفائنا لدفع المسار الدبلوماسي بشأن ملف إيران النووى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الدبلوماسية هي الأسلوب الأفضل لإرساء السلام في المنطقة.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن أمن المنطقة أولوية إضافة لمنع إيران من حيازة السلاح النووى، متابعة: نسعى لاتفاق نووى جديد يضم أنشطة إيران في المنطقة.

ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تغلب الخيار الدبلوماسي بشكل عام، موضحة أن كل الخيارات مطروحة أمام إدارة جو بايدن للتعامل مع الملف النووى الإيرانى.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، أن لدى دول المنطقة والعالم مخاوف من الملف النووي الإيراني، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود للاتفاق قبل تراجع إيران عن انتهاكاتها.