الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

سيطرت الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب، على حريق شب بإحدى الشقق السكنية بمدينة قليوب، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن احتراق بعض محتويات الشقة، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وبيان أسبابه، وطلب تحريات المباحث، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون ناجما عن ماس كهربائي.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم قليوب، باندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة مسجد الراعي، بجوار قسم الشرطة القديم.

انتقلت الأجهزة المعنية والحماية المدنية إلى موقع الحريق، كما انتقل مجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي شقق العقار، وتبين احتراق بعض محتويات الشقة، من ضمنها جهاز تليفزيون وطاقم أنتريه، كما تبين سلامة باقى محتويات الشقة، وعدم تأثر باقي العقار بالحريق، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو خسائر بشرية.