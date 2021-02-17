اليوم السابع
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الحكومة توافق على إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح هيئة ميناء دمياط

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:30 م
الحكومة توافق على إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح هيئة ميناء دمياط الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 163,78 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.
 
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/2/2021، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.
 
 

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مصطفى مدبولى

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