الجنرال ميلر: تصاعد العنف بأفغانستان يعرض عملية السلام لخطر داهم

كتب: أحمد علوى

قال قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر، إن تصاعد العنف في أفغانستان يعرض عملية السلام لخطر داهم.

وأضاف ميلر في تصريحات إعلامية نقلتها قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأربعاء "إذا لم تقل وتيرة العنف فسيكون إتمام عملية السلام في غاية الصعوبة، إذ لن يقدم أي من الأطراف على تقديم التنازلات اللازمة".

وأوضح أن العنف الذي تنتهجه جماعة "طالبان" بات أكثر كثافة من المعتاد وقد يزداد، مشيرا إلى أن ذلك لا يوفر الظروف الملائمة للمضي قدما فيما يطمح أن يكون نقطة تحول تاريخية لصالح أفغانستان.

تأتي تصريحات ميلر في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات القائمة في الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة ووجود مخاوف من انهيار المحادثات مع تسرب تصريحات تفيد مغادرة قادة "طالبان" قطر.