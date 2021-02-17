اليوم السابع
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"الجامعات الإسلامية" ورابطة العالم الإسلامى ينعيان طه ريان: رحل كبير فقهاء مالكية مصر

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:40 ص
"الجامعات الإسلامية" ورابطة العالم الإسلامى ينعيان طه ريان: رحل كبير فقهاء مالكية مصر طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
كتب - إسماعيل رفعت

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نعت رابطة الجامعات الإسلامية الكائن مقرها بالقاهرة، ورابطة العالم الإسلامى الكائن مقرها بالمملكة العربية السعودية، فضيلة العالم الجليل الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المالكى وشيخ السادة المالكيين فى مصر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

 

قال الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، أنعى باسمى واسم رابطة الجامعات الإسلامية، وأعضائها وجامعات العالم الإسلامى شيخ مالكية مصر.

 

وأضاف العبد، فى بيان صحفى: تلقيت اتصالات من العالم الإسلامى من علماء رابطتى الجامعات الإسلامية، والعالم الإسلامى، والجميع يتقدمون بالعزاء لمصر.

 


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