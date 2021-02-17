اليوم السابع
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الجارديان البريطانية تنشر تقريرًا حول جبال الصحراء البيضاء في مصر

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:29 م
الجارديان البريطانية تنشر تقريرًا حول جبال الصحراء البيضاء في مصر صورة الجارديان
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "جبال الصحراء البيضاء في مصر"، نشر موقع جريدة الجارديان البريطانية تقريرًا مصوراً أبرز خلاله عدد من الصور للمناظر الطبيعية الخلابة للصحراء البيضاء بمصر والأنشطة التي يمارسها زائرو هذه المنطقة. 
 
وقد أوضحت الصور التكوينات الصخرية المتميزة بالصحراء البيضاء والتي تقع على بعد حوالي 500 كم من القاهرة، مشيرة إلى حرص السائحون  خلال زيارتهم لهذه المنطقة على التقاط الصور التذكارية بجوار هذه المناظر الطبيعية الفريدة والتي من أبرزها الصخرة الكبيرة المعروفة باسم "الفطر" أو "عيش الغراب" ، إلى جانب التقاط الصور بجوار شجرة "السانت" وداخل كهف "الماغرفة" في الواحات البحرية.
 
كما عكست عدد من الصور الموجودة بالتقرير منظرا رائعا لغروب الشمس فوق "جبال الجزيرة" بالصحراء البيضاء، وأوضحت مجموعة أخرى من الصور الأنشطة التي يمكن أن يمارسها السائحون أثناء تواجدهم بهذه المنطقة من استماعهم للموسيقى بالاضافة قيامهم برحلات السفاري.
 
 
تقرير الجارديان
تقرير الجارديان
 

وزارة السياحة والآثار

الصحراء البيضاء

السياحة في مصر

الجارديان

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