الثوب البدوى المطرز السيناوى ضيف شرف بمعرض "ديارنا".. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهد معرض « ديارنا للحرف اليدوية»، المقامة فعالياته تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى» فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى، حضور مميز للثوب السيناوى المطرز بوحدات هندسية فنية ملونة.

قالت إيمان سلامة، إحدى العارضات من شمال سيناء وتمثل إحدى الجمعيات الأهلية، لـ"اليوم السابع"، إن زوار المعرض جذبهم الثوب السيناوى، بتشكيلاته والذى تم نقله من قرى سيناء للمعرض بكميات قامت بحياكتها سيدات.

وأضافت أن الثوب من أهم مفردات تراث بدو سيناء وكل قبيلة تتفنن سيداتها فى تطريز الثوب بألوان ووحدات هندسية معينة، موضحة أن الأثواب المعروضة تعاونت فيها أسر بأكملها لتطريزها حيث تخصص كل أسرة جزء ثم تجمع وتجهز للبيع.

وأوضحت أنه يتم أيضا عرض الشالات المطرزة بكل أنواعها ومقاستها والملابس بمشتملاتها، وعباية الملس على الطريقة البدوية بتشوهات، وبلوزات وسديرى ومعلقات حوائط، وجميع أنواع الشنط والاكسسوارات وغيره من المنتجات.

وأشارت إلى أن السيدة السيناوية استفادت من خبرة الجدات فى دقة الحرفة وقمن بالمزج بين التراث البدوى السيناوى والموضة الحديثة، وإدخال أفكار حديثة وخامات عصريه للمنتجات المشاركة بإنتاج سيدات سيناء من مشغولات وأثواب مطرزة بمعرض ديارنا.

ويقام المعرض هذا العام على إجمالى مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنسانى والإقليمى الرائد فى رعاية كافة المقيمين على أراضيها.

وتشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة لوزارة التضامن الاجتماعى منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، وذلك لدوره الأصيل فى دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة فى كل محافظات مصر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المعرض يقام سنوياً عدة مرات فى مختلف المحافظات منها أسيوط والأقصر والمنيا والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر، إلا أن المعرض السنوى الذى يقام فى القاهرة يعتبر أكبر نسخة نظراً لاستضافة عدد أكبر من العارضين.