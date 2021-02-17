"التنمية المحلية" تكشف كيف تواجه المحافظات آثار الطقس السيئ

إبراهيم سعيد

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك متابعات مستمرة مع المحافظين لمواجهة آثار التقلبات الجوية.

وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة dmc، إن غرفة إدارة الأزمات بالوزارة، تلقت تقارير عن الأوضاع المناخية بكافة المحافظات.

وأضاف أنه يتم غلق كافة الموانئ بالمحافظات ومتابعة المرافق الحيوية والمنشآت، متابعا أن الأوضاع مستقرة نوعا ما في محافظتي القاهرة والجيزة من حيث هبوط الأمطار، ولكن شهدت المحافظتين انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

ونوه أن الوزارة تتلقى كافة الشكاوى من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، عن طريق رسائل صفحة الوزارة على فيسبوك، أو الاتصال بالخط الساخن بالرقم 15330.

ومن جانب أخر ،قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إننا لدينا غرفة عمليات بالوزارة مفتوحة لمدة 24 ساعة فى اليوم لمدة 7 أيام أسبوعيا .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة تقديم الإعلامى محمد مصطفى شردي، أننا لدينا 27 غرفة عمليات في كافة محافظات الجمهورية مرتبطة بغرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة تطورات الطقس، متابعاً: هناك تواصل مع هيئة الأرصاد الجوية بشأن الخرائط الخاصة بالأمطار، ومعهد بحوث وزارة الموارد المائية والري"، مشيرا إلى أن الوزارة توزع الخرائط على غرف العمليات والأزمات.

وفى سياق أخر، كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن غرفة عمليات الوزارة ترتبط بغرف العمليات بمختلف المحافظات لمتابعة موجة الطقس السيئ المرتقبة.

وأضاف خالد قاسم، أن الوزير أكد ضرورة نشر معدات شفط مياه الأمطار في مختلف المحافظات المتوقع سقوط أمطار بها، إضافةً إلى مراجعة جاهزية بالوعات الصرف الصحي ومحطات الطرد المركزي، مناشدا المواطنين الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأماكن التي تعد أكثر عرضة لسقوط الأمطار وعدم السير أسفل لوحات الإعلانات، وعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وتابع متحدث التنمية المحلية بأنه يتم تلقي أي شكاوى متعلقة بالأمطار والسيول في المحافظات من خلال رقم واتساب 01150606783 أو صفحة "صوتك مسموع" على فيسبوك أو الخط الساخن 15330.