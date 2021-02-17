التنمية المحلية تكشف حالة الطقس فى القاهرة والجيزة والقليوبية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن التقرير الذى وصل إلى الوزارة أكد أن محافظة القاهرة تعرضت إلى أمطار خفيفة ومتوسطة، والجيزة شهدت أمطار خفيفة على مدينة أوسيم ، ولكن الحالة العامة مستقرة فيها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن بعض أعمدة الإنارة سقطت فى محافظة الجيزة جراء الأمطار، وتم رفعها وجارى الانتهاء من الإصلاح، بجانب سقوط 6 أشجار.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الأمطار فى القليوبية ما بين خفيفة ومتوسطة دون أى تراكمات مع نشاط ملحوظ للرياح، ولا يوجد خسائر او إعاقة للطرق.

وعن الأوضاع فى الإسكندرية، قال إن هناك أمطارا أيضا ما بين خفيفة ومتوسطة مع استمرار غلق ميناء الإسكندرية حتى تحسن الطقس وإنهاء تراكمات المياه.