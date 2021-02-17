التمكين الثقافى فى المجتمع وتحسين حياة ذوى الإعاقة ندوة بـ"النيل للإعلام" بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

نفذ مركز النيل للاعلام اليوم بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج، ندوة توعوية على هامش الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاعاقة حول التمكين الثقافى فى المجتمع وتحسين جودة الحياة لهذه الشريحة الهامة التى تولى لها الدولة بداية من القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة اهتماما بالغا.

وأهتمت الندوة بعرض نماذج أثرت المجتمع من ذوى الاعاقة وكانت نماذج يحتذى بها وقدوة ومثل أعلى للمعاقين وغير المعاقين على حد سواء وتثبت بما لايدع مجالا للشك أنه لا توجد اعاقة إلا شكلا فقط وإنما من أراد التميز فى مختلف المجالات وسعى لذلك وصل ونجح وحقق ما يطمح اليه ولعل المعاقين حققو نجاحا هائلا فى شتى المجالات الرياضية والعلمية والفنية وحصدو أثمن الجوائز ونالو المراتب المتقدمة وكانو على قدم المساواة وأحيانا تقدمو على أقرانهم من غير المعاقين لذا كان لابد من تمكينهم وإعطائهم الفرصة الكاملة لاثبات ذواتهم.

وحاضر فى هذه الندوة الشيخ الدكتور أحمد رمضان استاذ علم الحديث بوزارة الاوقاف والذي ضرب بنفسه مثالا يحتذى لانه من ذوى الاعاقة ولكن إعاقته لم تعيق تفوقه العلمى ومثابرته لوصوله لهدفه وحث الشباب على التحلى بالصبر وبخلق النبوة وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله والرضا بقدر وقضاء الله وتوجيه الطاقات نحو تنمية المواهب وتوعية النفس وصقلها بالعلم والمعرفة.

وفى نهاية الندوة تم عرض النتاج الثقافى من أدب وفن ومواهب شعرية لبعض المعاقين لوضعهم على الطريق الصحيح وشحذ الهمم لتنمية ابداعاتهم، كما أوصت الندوة بتبنى تلك المواهب الشابة الواعدة من خلال قصر ثقافة سوهاج واشراكهم فى المسابقات القومية أعد اللقاء ونفذه إيمان على إمام مدير مركز النيل للاعلام بسوهاج.



ندوة توعوية عن ذوى الإعاقة (1)



ندوة توعوية عن ذوى الإعاقة (2)



ندوة توعوية عن ذوى الإعاقة (3)



ندوة توعوية عن ذوى الإعاقة (4)