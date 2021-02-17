التعليم فى رسالة لأولياء الأمور: بلاش تنزل ابنك يمتحن لو مصاب بكورونا

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب المصاب بكورونا أو مخالط لشخص مصاب لن يسمح له بدخول لجان امتحانات النقل التى تنطلق 27 من فبراير الجارى، موضحة أنه لن يسمح له بالتواجد داخل المدرسة مع احتفاظ الطالب بحقه فى امتحانات الفصل الدراسي الأول.



ووجهت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور قائلة: بلاش تنزل ابنك لجنة الامتحان والمدرسة لو مصاب بكورونا أو يشعر بارتفاع فى درجة حرارته حرصا على سلامته هو وزملائه، مشيرة إلى أن فرصة الامتحان مش هتضيع على الطالب.



وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي:



- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 واستكمال العام الدراسي وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ ، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.



- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.. سيتم عقد امتحان واحد فقط في شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.





- الصفوف الأول والثاني الثانوي .. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون في شهر فبراير وإلكترونية في لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهري إلكتروني (مارس وإبريل ومايو).





- امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون في يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدي.





كما أصدر وزير التربية والتعليم عدد من القرارات كالتالي:





قرار ١: يتم عقد امتحانات الترم الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢١ بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في نهاية العام.





قرار ٢: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها في نهاية العام.





قرار ٣: عودة الحضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما في الترم الأول] بدءا من الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس. "الغياب الاختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة التعليمية".





قرار ٤: من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.





قرار ٥ - أ: امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الترم الثاني.





قرار ٥ – ب: وكذلك امتحانات إلكترونية (من المنزل) في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلاً عن امتحانات الترم الثاني.





قرار ٦: امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر إبريل القادم من المنزل.





قرار ٧: يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.





قرار ٨: امتحانات أبناؤنا في الخارج والتعليم الفني سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.





قرار ٩: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.





قرار ١٠: الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).





قرار ١١: تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجاري.



